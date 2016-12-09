

Feyenoord-Fenerbahçe maçı öncesi alınan güvenlik önlemlerinden en dikkati çekeni, yaklaşık 52 bin kapasiteli olan statta sadece 26 bin biletin satılması oldu.







Feyenoord'un UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Şubat 2015'te İtalyan temsilcisi Roma ile oynadığı maçta büyük olaylar çıkmıştı. Hollanda ekibinin yetkililerinden alınan bilgiye göre, söz konusu maçtan dolayı sahaya yakın ön tribünlerin tamamına seyirci alınmadı. Bu kısımların üstü brandayla kapatılırken, tribünlerin önüne sahaya yabancı madde atılmaması için ağ çekildi.







UEFA tarafından "Yüksek Rizikolu Maç" statüsünde gösterilen müsabaka için Feyenoord Stadı'nın çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Stat çevresinde başta atlı polisler olmak üzere çok sayıda güvenlik görevlisi hazır bulundu. (Skorer)







kaynak:fanatik