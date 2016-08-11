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'FETULLAH GÜLEN'İN PEÇETESİNİ YEDİLER'


'FETULLAH GÜLEN'İN PEÇETESİNİ YEDİLER'
Tarih : 11 Ağustos 2016, 13:58
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Bir dönem Fetullah Gülen'in en yakınında yer alan isimlerden olan Ahmet Keleş, Habertürk TV'deki 'Karşıt Görüş programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gülen ile ilgili bilinmeyenleri paylaşan Keleş örgütteki iğrenç sapkınlıkları da tüm detaylarıyla canlı yayında anlattı.



Keleş, Fetullah Gülen ile Türkiye'de katıldığı bir kahvaltı programında bir örgüt üyesinin, Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi yediğini şu sözlerle anlattı:

"Bir gün Altunizade'de beşinci katta kahvaltıdayız. Gülen'le aynı sofrada oturmak çok büyük bir şeydir, önemli bir icraattır. Gelenlerden bir tanesi Gülen'in ağzını sildiği peçeteyi aldı ve bir kısmını yırtıp yedi, bizzat şahidim. Bu cinnet noktasına gelenler sonra aklınıza gelmeyen her şeyi icra edebiliyor. Gülen'in ağzını sildiği peçeteyle gömülmek isteyenler dahi var."








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