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fetullah gülen'e yelpaze sallayan kişi gözaltına alındı

FETULLAH GÜLEN'E YELPAZE SALLAYAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fetullah Gülen ağlarken bayılmaması için yelpaze sallayan ve bu görüntüyle sosyal medyada tanınan İsa Sönmez, İzmir'de gözaltına alındı.

Tarih : 07 Eylül 2016, 11:15
Puan Ver : Fetullah Gülen'e Yelpaze Sallayan Kişi Gözaltına Alındı(10/10)12


Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş teknisyeni olarak çalışan İsa Sönmez, 1990'larda çekildiği tahmin edilen bir görüntü nedeniyle İzmir'de gözaltına alındı.



Kayıtta, zanlının, Fetullah Gülen ağlarken onu yelpaze ile sakinleştirmeye çalıştığı görülüyor.








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