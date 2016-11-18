

Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesini savunan ve FETÖ liderini El Kaide lideri Usame Bin Ladin'e benzeten emekli Korgeneral Michael Flynn, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı oldu. Uluslararası ajansların son dakika olarak duyurduğu gelişme, FETÖ liderine büyük darbe vuracak.







ABD medyasında dün yer alan bilgiler bugün gerçeğe dönüştü, 57 yaşındaki Flynn Trump'ın teklifini kabul etti ve atama için Kongre onayına gerek kalmadı.







Emekli Korgeneral Flynn, Fetullah Gülen'e ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:







"Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken, NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakış açısıyla Washington, Türkiye'nin Usame Bin Ladin'ine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?"











kaynak:milliyet