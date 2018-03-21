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Fetö'ye Komiserlik Sınavı Sorularını Sızdıran 14 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı
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FETÖ'ye Komiserlik Sınavı Sorularını Sızdıran 14 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı

FETÖ'YE KOMİSERLİK SINAVI SORULARINI SIZDIRAN 14 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

2011'deki komiserlik sınavını önceden FETÖ üyelerine ulaştıran 14 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

Tarih : 21 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Fetö'ye Komiserlik Sınavı Sorularını Sızdıran 14 Şüpheli İçin Gözaltı Kararı(5/10)1

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine sızdırdıkları belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

14 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara ulaşarak, örgüt üyelerine verdikleri ve soruların verilmesine aracılık ettikleri belirlenen polis memuru ve öğretmen 14 şüpheli hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı alındığı kaydedildi.

3'Ü YAKALANDI, 8'İ İSE TUTUKLU

Gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 3'ü yakalandı. Şüphelilerden 8'inin ise aynı kapsamdaki başka davalardan cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ekipler, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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