Silahlı terör örgütü 'FETÖ/PDY'ye finans desteği sağladığı gerekçesiyle 'örgütün kasası' olduğu öne sürülen Hasan Kadı ve kardeşi Mehmet Kadı'nın ortak oldukları 'Karteks Tekstil', 'Karteks Enerji' ve 'Karres Enerji' adlı üç ayrı şirkete 4 Nisan 2016 tarihinde 'kayyum' atandı. Olaydan 12 gün sonra Mehmet Kadı, İstanbul'da şirketlerine ait eşyaları usulsüz sattığı ihbarı üzerine yakalanıp, iş yerindeki paralara da el konuldu. Kadı tutuklanırken, ağabeyi Hasan Kadı da kaçıp kayıplara karıştı. Mehmet Kadı, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ancak 16 Aralık 2016 tarihinde çıkartılan bir 'Kanun Hükmünde Kararname' (KHK) ile kayyumun görevi sona erdi ve Mehmet Kadı, Karteks Tekstil'deki 2 bin 100 payını, Karteks Enerji'deki 40 payını ve Karres Enerji'deki 40 payını alarak yönetim kurulu başkanı oldu.

ÖRGÜTLE BAĞINI KESMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Aradan geçen 10 aylık zaman diliminde Kadı'nın örgütle bağını kesmediği ve finans desteği verdiği tespit edildi. Bunun üzerine Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği 3 Ekim 2017 tarihinde aldığı kararda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada elde edilen delillere dikkat çekti. Buna göre; FETÖ/PDY terör örgütüne finans sağlanması faaliyetleri kapsamında örgüt üyelerinin ortak olduğu şirketleri araç olarak kullandıkları, şirket kurumlarının örgütün en önemli finans kaynağı olduğu, soruşturmaya konu fiillerin şirket faaliyetleri gibi gösterildiğine dair somut delillerin olduğu vurgulandı.

KAYYUM YÖNETİMİ TAMAMEN DEVRALDI

Şirket yönetiminin bu şekilde devam etmesinin, terör örgütünün faaliyetlerinin devamına imkan tanıyacağına dikkat çekilen kararda; FETÖ/PDY terör örgütü faaliyetlerinin sona erdirilmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla CMK'nın 133 ve 675 sayılı KHK'nin 9. Maddesi gereğince Mehmet Kadı'nın, Karteks Tekstil'deki 2 bin 100 payına, Karteks Enerji'deki 40 payına ve Karres Enerji'deki 40 payına TMSF'nin 'kayyum' olarak atanmasına karar verildi. Böylelikle TMSF, her üç şirketin yönetimini tamamen devralmış oldu.

Kaynak: haberinburada