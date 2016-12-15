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fetö/pdy'ye yönelik himmet soruşturması

FETÖ/PDY'YE YÖNELİK HİMMET SORUŞTURMASI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "himmet" soruşturması kapsamında, Dumankaya İnşaat'ın mevcut Genel Müdürünü'nün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tarih : 15 Aralık 2016, 13:22
Puan Ver : Fetö/Pdy'ye Yönelik Himmet Soruşturması(6/10)6


 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) "himmet" adı altında finansal destek sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, alınan tanık ifadeleri doğrultusunda Dumankaya İnşaat'ın mevcut genel müdürünün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finansal destek sağlandığı iddiasıyla aralarında Bank Asya çalışanları, FETÖ/PDY yöneticileri ve iş adamlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında savcılık tarafından alınan tanık ifadeleri doğrultusunda, FETÖ/PDY'ye "himmet" ve "burs" adı altında finansal destek sağladıkları değerlendirilen bazı şüpheliler tespit edildi.



Bu kapsamda, Dumankaya İnşaat'ın mevcut genel müdürü Abdullah Yazıcı, Üretim Direktörü Mehmet Ziya Demirkol, Finans Direktörü Fuat Nedim Dölen ve eski Genel Müdürü Veysel Erdoğan Bayoğlu hakkında gözaltı kararı alındı.



Karar uyarınca harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 3 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.



 



kaynak:trthaber








Etiketler: Fetö/Pdy  Ye  Yönelik  Himmet  Soruşturması    haber

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