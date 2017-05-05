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fetö/pdy'nin mahrem imamına yönelik operasyon

FETÖ/PDY'NİN MAHREM İMAMINA YÖNELİK OPERASYON

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında Karaman'da gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 15:55
Puan Ver : Fetö/Pdy'nin Mahrem İmamına Yönelik Operasyon(7/10)9


Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında Karaman'da gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Karaman Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün "mahrem imamları" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 8 öğretmen adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğündeki, Polis Akademisi mezunlarından sorumlu olduğu iddia edilen Ö.S'nin ifadesinde, 15 Temmuz gecesi telefonundaki ByLock programına, Konya'daki örgüt üyesinden "Asker gelirse direnilmesin" mesajı geldiğini ve bu mesajı sorumlu olduğu kişilere ilettiğini söylediği öğrenildi.



Zanlıların adliyedeki sorguları devam ediyor.



 



kaynak:haberler








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