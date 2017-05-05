

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında Karaman'da gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Karaman Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünün "mahrem imamları" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 8 öğretmen adliyeye sevk edildi.







İl Emniyet Müdürlüğündeki, Polis Akademisi mezunlarından sorumlu olduğu iddia edilen Ö.S'nin ifadesinde, 15 Temmuz gecesi telefonundaki ByLock programına, Konya'daki örgüt üyesinden "Asker gelirse direnilmesin" mesajı geldiğini ve bu mesajı sorumlu olduğu kişilere ilettiğini söylediği öğrenildi.







Zanlıların adliyedeki sorguları devam ediyor.







kaynak:haberler