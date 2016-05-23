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FETÖ/PDY OPERASYONU 32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


FETÖ/PDY OPERASYONU 32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Tarih : 23 Mayıs 2016, 12:28
Puan Ver : Fetö/Pdy Operasyonu 32 Kişi Gözaltına Alındı(6/10)4


Kahramanmaraş merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 62 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, eski Kahramanmaraş Lider İş Adamları Derneği (KALİDA) Başkanı Osman Gemci, bazı iş adamları ve dernek yöneticilerinin de bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda aralarında eski Kahramanmaraş Belediye Başkanı Poyraz ile eski KALİDA Başkanı Gemci, eski KALİDA Başkan Yardımcısı Ökkeş B, KALİDA Genel Sekreteri Mahir K. ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) üyesi bazı iş adamlarının da bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Hakkında gözaltı kararı olan KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük'ün evinde bulunamadığı, arandığı öğrenildi.








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