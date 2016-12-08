FETÖ'NÜN YURTLARINA OPERASYON: 136 GÖZALTI KARARI
FETÖ'ye ait öğrenci yurtlarına yönelik Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlatıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 136 kişiden 35'i gözaltına alındı.
FETÖ'ye ait öğrenci yurtlarına yönelik Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlatıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 136 kişiden 35'i gözaltına alındı.
kaynak:sözcü
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