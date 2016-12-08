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fetö'nün yurtlarına operasyon: 136 gözaltı kararı

FETÖ'NÜN YURTLARINA OPERASYON: 136 GÖZALTI KARARI

FETÖ'ye ait öğrenci yurtlarına yönelik Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlatıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 136 kişiden 35'i gözaltına alındı.

Tarih : 08 Aralık 2016, 11:38
Puan Ver : Fetö'nün Yurtlarına Operasyon: 136 Gözaltı Kararı(7/10)9


FETÖ'ye ait öğrenci yurtlarına yönelik Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlatıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 136 kişiden 35'i gözaltına alındı.



 



kaynak:sözcü






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