Darbe girişimi sonrası devletin tüm kademelerinden temizlenen FETÖ, Twitter ve Facebook'tan sonra şimdi de WhatsApp üzerinden propagandaya başladı. Uygulama üzerinden rastgele gönderilen mesajlarda siyaset kurumu ve ekonomi kötülenirken örgüt lideri Gülen fotoğrafıyla birlikte "İmanınız varsa dayanacaksınız" ifadeleri de paylaşılıyor.

WHATSAPP'TAN PROPAGANDA MESAJLARI

Pensilvanya'daki elebaşları Fetullah Gülen tarafından kumanda edilen FETÖ mensupları, Twitter ve Facebook'un ardından propaganda faaliyetleri kapsamında akıllı telefonlardaki WhatsApp uygulamasını da etkin şekilde kullanmaya başladı. WhatsApp üzerinden vatandaşlara mesaj gönderen FETÖ'cüler, halen din istismarcısı örgütü güçlü göstermeye, şaibeye karışmamış masum bir yapı olarak pazarlamaya çalışıyor. Tanımadıkları numaralardan mesaj alan vatandaşlar, Türkiye'nin kötülendiği, Gülen'in fotoğraf ve sözlerinin paylaşıldığı propaganda mesajlarıyla karşılaşıyor."İMANINIZ VARSA DAYANACAKSINIZ"

FETÖ'cülerin bazı mesajlarında, Dünya Bankası adına gönderilen "Türkiye ekonomisi tam anlamı ile çökene kadar hiçbir devlet, hiçbir şirket Türkiye'ye yardım etmeyecek. Yardım eden olursa tehlike altına girer" gerçek dışı açıklamayla toplum tedirgin edilmek isteniyor. Yine FETÖ'cülerce gönderilen mesajlarda, Gülen'in militanları tarafından çok tercih edilen fotoğrafı paylaşılarak, görselin altına teröristbaşının "İmanınız varsa dayanacaksınız" ifadesi ekleniyor.

Gülen'in 17-25 Aralık operasyonu sonrası "İmanınız varsa dayanacaksınız" başlığıyla internet ortamına yüklenen sesli konuşmasında, adeta 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunulacağı ima edilerek, "İmanınız varsa dayanacaksınız. Dişinizi sıkacaksınız, yılgınlık göstermeyeceksiniz. Bu dünya dayanma dünyasıdır, darılma dünyası değildir diyeceksiniz. Sağanak sağanak başınızdan belalar yağsa, yer şak şak olsa bela fışkırsa, sema şak şak olsa bela yağdırsa, ibadetu taatin mevzut şeklinden bin katı fazlası sizin üzerinize yüklense, masiyetler daha da azgınlaşsa yine de dişini sıkacak, üveykler gibi kanatlanacak, eteklerine tozu toprağı bulaştırmadan neredeyse bazı meleklere taş çıkartacak şekilde semada onları geçecek ve kulluğunu ispat etmeye çalışacak. Zira önümüzdeki yığın yığın vaizfeler böyle olmayı bekliyor, böyle olmayı iktiza ediyor" denilmişti.

VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Telefon rehberinde kayıtlı olmayan ve tanımadığı FETÖ mensuplarının WhatsApp üzerinden gönderdiği propaganda mesajlarıyla rahatsız ettiği Osman Akdoğan isimli vatandaş, "3-4 gün önce hiç tanımadığım bir numaradan abuk subuk mesajlar gelmeye başladı. İlk başlarda dikkate almadım. Meczuptur deyip geçiştirdim. Ancak son mesajda örgüt lideri Fetullah Gülen'in gökyüzüne bakan fotoğrafıyla birlikte sözleri paylaşılınca FETÖ propagandası yapıldığını anladım. Bu konuda polise gerekli bilgiyi verdim" dedi. Kaynak: Karar

Kaynak: haberinburada