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fetö'nün yeni hedefi bankalar

FETÖ'NÜN YENİ HEDEFİ BANKALAR

FETÖ-PKK, Türk bankalarını hedef aldı. Yurtdışındaki Türkler'in birikimlerini kara propagandayla Avrupa'ya çekmeye çalışan örgüt üyeleri “Paranıza el konulacak” yalanına sarıldı

Tarih : 04 Kasım 2016, 09:07
Puan Ver : Fetö'nün Yeni Hedefi Bankalar(10/10)10


FETÖ-PKK ortaklığı, Türkiye'ye yönelik ahlaksız bir algı operasyonu başlattı. Özellikle Almanya, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde zemin bulmaya çalışan operasyonlarda, Türk bankacılık sistemi hedef alınıyor. Kirli propagandayla bu ülkelerde yaşayan gurbetçilerin birikimleri ve Türkiye'nin geleceğine olan inançları zedelenmeye çalışılıyor. İstihbarat kaynakları, FETÖ'nün finans kaynağı olarak faaliyetlerine yurtdışında devam eden TUSKON EU'nun 'boot' (sahte) hesaplarla gurbetçileri etkilemeye çalıştığını belirledi.



Sosyal medya hesaplarından Türkiye ile ilgili uydurmaca senaryolar üreten örgüt militanları, gurbetçileri etkilemeye çalışıyor. Bu hesaplarla birlikte TUSKON EU da boş durmuyor. Çifte propaganda yapan örgüt, "Türkiye'de büyük bir savaş çıkacak, uluslararası güçler de bu savaşa dahil olacak. Bütün hesaplarınız, özellikle de devlet bankalarındaki birikimleriniz dondurulacak. Bir an önce paranızı çekin ve Alman bankalarına yatırın" yalanlarını gurbetçilere ulaştırıyor. Güneydoğu'da yaşanan terör olaylarını bahane eden PKK lobisi de benzer bir gündemle yurtdışında algı operasyonlarına başladı. "Türk bankalarında hiç kimsenin parası güvende değil, her an paranıza el konulabilir" diyen terör örgütü PKK'nın yurtdışı yapılanması, Alman ve Fransız medyasına basın bültenleri de dahi göndermeye başladı.








Etiketler: Fetö  Nün  Yeni  Hedefi  Bankalar    haber

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