Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğu belirlenen tüm radyo ve televizyon kuruluşlarının bütün yayın hak ve lisanslarını oy birliğiyle iptal etti.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde olduğu belirlenen tüm radyo ve televizyon kuruluşlarının bütün yayın hak ve lisanslarını oy birliğiyle iptal etti.







RTÜK'ten yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile iltisaklı, ilişkili ve destek içinde bulunduğu belirlenen tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşların (radyo ve televizyon kuruluşları) RTÜK nezdindeki bütün yayın hak ve lisanslarının oy birliğiyle iptal edildiği belirtildi.







Yayın hak ve lisansları iptal edilen televizyon ve radyoların listesi şöyle:







"STV, Samanyolu Haber, Samanyolu Haber Radyo, Can Erzincan TV, Kanal 124, Yumurcak TV, Hira TV, MC TV, Dünya TV, Kanal Türk, Bugün TV, Mehtap TV, Berfin FM, Kanal Türk Radyo, Burç FM, Samanyolu Haber Radyosu, Radyo Mehtap, Haber Radyo Ege, Dünya Radyo, Radyo Küre, Merkür TV, Esra Radyo, Tuna Shoping TV, Samanyolu Haber Radyo Anadolu."