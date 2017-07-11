FETÖ'NÜN 'ÜMİTÇİ TİMİ'NE BASKIN: 13 GÖZALTI KARARI
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki yapılanmasından ilişkisini kesen bazı askerler ile yeniden irtibata geçmek üzere örgüt tarafından görevlendirilen ve 'ümitçi' olarak isimlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDAYDILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli olup bir dönem FETÖ içerisinde faaliyet gösteren daha sonra bazı sebepler ile iletişimini kesen askeri şahıslar olduğunu belirledi.
13 ŞÜPHELİ HAKKINDA OPERASYON BAŞLATILDI
Sabah gazetesinden Sema Ali Dalgıç'ın haberine göre başsavcılık, örgüt ile irtibatını kesen askeri şahısları yeniden örgütle irtibatlandırmak üzere 'ümitçi' diye tabir edilen örgüt elemanı şahısların görevlendirildiğini tespit etti. Alınan ifadelerden isimleri tespit edilen ve bir bölümü örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olan 13 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN DELİLLERE EL KONULDU
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın talimatı üzerine İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah iki ilde şüphelilere yönelik 13 adreste gözaltı, arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi. Operasyonda ele geçirilen delillere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.
Kaynak: haberinburada
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