

Türk Silahlı Kuvvetlerin'deki (TSK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) ilgili askerler ve "örgütteki abilerin" de bulunduğu 144 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 144 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı kararı üzerine polis ekipleri, İstanbul merkezli birçok ilde operasyon başlattı.







kaynak:ulusalkanal