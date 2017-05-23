FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 144 GÖZALTI KARARI
"FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli birçok ilde, 144 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı."
Türk Silahlı Kuvvetlerin'deki (TSK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) ilgili askerler ve "örgütteki abilerin" de bulunduğu 144 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 144 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı kararı üzerine polis ekipleri, İstanbul merkezli birçok ilde operasyon başlattı.
kaynak:ulusalkanal
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