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Fetö'nün Tsk Yapılanmasına 144 Gözaltı Kararı

fetö'nün tsk yapılanmasına 144 gözaltı kararı

FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 144 GÖZALTI KARARI

"FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli birçok ilde, 144 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı."

Tarih : 23 Mayıs 2017, 10:28
Puan Ver : Fetö'nün Tsk Yapılanmasına 144 Gözaltı Kararı(5/10)4


Türk Silahlı Kuvvetlerin'deki (TSK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) ilgili askerler ve "örgütteki abilerin" de bulunduğu 144 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 144 kişi hakkında çıkarılan gözaltı kararı kararı üzerine polis ekipleri, İstanbul merkezli birçok ilde operasyon başlattı.



 



kaynak:ulusalkanal








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