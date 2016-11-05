

15 Temmuz darbe girişiminde Akıncılar Üssü'nde yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve halen firarda olan FETÖ'nün TSK İmamı Adil Öksüz'ün Erzurum'da Ekevakademi adlı bir dergide yayınlanan makalesinin içeriği dikkat çekti. FETÖ soruşturmasını yürüten polis, Öksüz'ün 2015 eylül ayında yayımlanan yazısında ihanetin talimatını verdiğini tespit etti. Öksüz tarihi bir hikayeyi kullandığı makalesinde şu bölümlere yer veriyor:



KAVMİ HARBE KIŞKIRTIN



Cedus kavminin önde gelenleri hükümdarları Tasm kavmi kralını devirmek için hile yapılmasını istiyor. Hileye karşı çıkanlara ise şu mesaj veriliyor: Biz senin hayatın için, açık bir baskın yapamayız. Hilekarlıklarda, kavimler için akıllı fırsatlar vardır. Kavmi harbe kışkırtın. Orada ani bir baskın yapın. Hatta kavmin önde gelenlerini tepeleyin, öyle ki, bütün boyunlarını vurup tuz buz edin. Ey kavmim! Harbe girmekten aciz olmayın! Kavmi harbe kışkırtın.



KILIÇTAN GEÇİRİYORLAR



Terörist Adil Öksüz'ün alıntıladığı olaya göre Cedus kavmi, planını yaptıktan sonra Tasm kralını yemeğe davet ediyor. Kral yemeğe kalabalık askerleriyle geldiği için bir vadide ağırlanıyor. Bu sırada silahını kuma saklayan askerler yemeğe çağırdıkları kralı ve askerlerini kılıçtan geçiriyor.



100 itirafçı tahliye edildi



Ankara Başsavcısı Kodalak, itirafçı sayısının zaman geçtikçe arttığını söyledi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, şu ana kadar çoğu hakim ve savcı olan 100 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Kodalak, "Örgütün yapısı, örgüt elemanları ve işleyişi hakkında doyurucu bilgi verenleri itirafçı kabul edip tahliye ediyoruz.



ÜMİTLERİ KIRILACAK



Askerler gibi darbeye bizzat karışanlar hariç tüm itirafçıları serbest bırakıyoruz" dedi. Kodalak, FETÖ üyelerinin zaman içinde çözüleceğini öngördüklerine işaret ederek, "Çünkü hala ümitliler, aralarında bir 'Kasım' muhabbeti gidiyor, cezaevinden bazı duyumlar bize geliyor veya haberleşmelerini yakalıyoruz. Ama zaman geçtikçe bunların ümitleri bitecek, kırılacak. Üç ay içerisinde epey itirafçımız oldu, bu sayı mutlaka artacaktır" şeklinde konuştu.