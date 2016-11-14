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FETÖ'NÜN TAŞINMAZ SERVETİYLE HAZİNEYE 15 MİLYAR TL GİRDİ


FETÖ'NÜN TAŞINMAZ SERVETİYLE HAZİNEYE 15 MİLYAR TL GİRDİ
Tarih : 14 Kasım 2016, 10:46
Puan Ver : Fetö'nün Taşınmaz Servetiyle Hazineye 15 Milyar Tl Girdi(5/10)7


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "taşınmaz serveti"ne yönelik incelemeler sürerken, örgütün devlet envanterine geçen mal varlığı 15 milyar liraya ulaştı. OHAL işlem servisleri aracılığıyla Kanun Hükmünde Kararname listesinde yer almayan, henüz adli takip başlatılmayan ancak şüpheli olan aralarında rezidans, fabrika binası, önemli arsaların da bulunduğu 1200'e yakın taşınmaza yönelik işlemler durduruldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) şüpheli işlemler kapsamındaki rezidans, fabrikalardaki gizli ortaklıkları mercek altına alırken, bugün itibariyle envantere geçen bina sayısı 3 bin 500'e yaklaştı, 7.5 milyon metrekare arazi de devlet adına tescil edildi.

 

KAÇIRMALAR ÖNLENDİ

 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yapılan bu işlemlerle mal kaçırmaların büyük ölçüde önlendiğini belirterek, "Bu kapsamdaki tedbirlerin ne kadar önemli olduğu menfur olaydan sonra daha da anlaşılmıştır. FETÖ ile mücadele kapsamında idaremizin doğrudan durdurduğu şirket ve gerçek kişi taşınmaz işlemi olmayıp, idarelerin taleplerine göre tapu işlemleri durdurulmaktadır" dedi.

 

DUDAK UÇUKLATAN HİMMET

 

Maliye, 81 ilde FETÖ'ye ait binaları mühürlerken, nakit çek, senet her çeşit varlıklara el konuldu, tutanak altına alındı. Bugüne kadar FETÖ bağlantılı yaklaşık 4.50 kurum kapatılırken, bunlara ait 3 bin 500 bina, 7.5 milyon metrekare arazi de devlet adına tescil edildi. Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 15 milyar lira ile ifade edilen mal varlığı kayda geçerken, Maliye, gizli ortaklıklar, şaibeli devirler, noteravukatlar aracılığıyla yapılan gizli satışlardaki mal varlığının peşine düştü. FETÖ'cü kuruluşların kasasından çıkan nakit, çek miktarı da 500 milyon lirayı geçti.








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