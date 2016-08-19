FETÖ'NÜN SUİKAST TİMİNE YAKINLARI BÖYLE SESLENDİ
Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırı sonrası çıkan çatışmanın ardından firar eden 11 kişilik suikast timi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ankara'ya gönderildi. 11 darbeci, savcılıkta 10 saat süren ifade işlemi sonrası bu sabah saatlerinde tekrar adliyeye getirildi.
FETÖ'nün tutuklanan suikast timinin yakınlarından bazıları da Muğla Adliyesi önünde bekledi. Darbecilerin yakınlar, "Onurları ile bugüne kadar görev yaptılar", "sizinle gurur duyuyoruz" derken ailelerin önlerinde güvenlik önlemi alan polisleri de tehdit ederek, "Bir gün sizi de elleri kelepçeli olarak alırlar" diyerek polisleri hedef gösterdiler.
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