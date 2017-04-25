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FETÖ'NÜN SÖZDE ADALET İMAMI EDİRNE'DE YAKALANDI


FETÖ'NÜN SÖZDE ADALET İMAMI EDİRNE'DE YAKALANDI
Tarih : 25 Nisan 2017, 16:28
Puan Ver : Fetö'nün Sözde Adalet İmamı Edirne'de Yakalandı(6/10)8


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi Emre K'nin, 24 ildeki yargı kurumlarına personel alımından sorumlu sözde "üst düzey adalet imamı" olduğu tespit edildi.





Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, birçok ilde hakkında yakalama kararı bulunan, "Süleyman" ve "Selahattin" kod adlarını kullanan FETÖ'nün sözde "üst düzey adalet imamı" Emre K'nin, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı belirtildi.



Açıklamada, Emre K. ile ilgili şu bilgilere yer verildi:



"Emre K, Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Danıştay'a alınacak FETÖ'nün İç Anadolu talebecisi olup, TRT'nin eski bir çalışanıdır. Adalet imamlığından önce Ankara'da FETÖ tarafından TSK'ya hazırlanan öğrencilerin de 'Selahattin' kod ismiyle sorumluluğunu yürütmüştür. Uzun süredir emniyet birimleri tarafından aranan Emre K'nin, İç Anadolu'da Ankara başta olmak üzere 24 ilin icra müdürlüğü, zabıt katipliği, infaz ve koruma memurluğu, mübaşirlik, cezaevi öğretmenliği, psikolog, sosyolog gibi birçok personel alımından sorumlu olarak FETÖ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. FETÖ mensubu hakim ve savcılarla da görüşen Emre K'nin ByLock kullandığı, eşinin de ByLock kullanan bölge ablalarından birisi olduğu saptanmıştır."



 



 



kaynak:sabah



 








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