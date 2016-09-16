FETÖ'NÜN SİVİL DARBE TİMLERİ ARANIYOR
FETÖ'nün darbeci askerlerle birlikte halkın arasına 3'er kişilik gruplar halinde sivil timler de soktuğu saptandı. Halkı hükümete karşı galeyana getirmeye çalışan sivil FETÖ'cüler aranıyor
FETÖ’nün darbeci askerlerle birlikte halkın arasına 3’er kişilik gruplar halinde sivil timler de soktuğu saptandı. Halkı hükümete karşı galeyana getirmeye çalışan sivil FETÖ’cüler aranıyor
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