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fetö'nün sivil darbe timleri aranıyor

FETÖ'NÜN SİVİL DARBE TİMLERİ ARANIYOR

FETÖ'nün darbeci askerlerle birlikte halkın arasına 3'er kişilik gruplar halinde sivil timler de soktuğu saptandı. Halkı hükümete karşı galeyana getirmeye çalışan sivil FETÖ'cüler aranıyor

Tarih : 16 Eylül 2016, 09:19
Puan Ver : Fetö'nün Sivil Darbe Timleri Aranıyor(10/10)11


FETÖ’nün darbeci askerlerle birlikte halkın arasına 3’er kişilik gruplar halinde sivil timler de soktuğu saptandı. Halkı hükümete karşı galeyana getirmeye çalışan sivil FETÖ’cüler aranıyor







Etiketler: Fetö  Nün  Sivil  Darbe  Timleri  Aranıyor    haber

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