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'FETÖ'NÜN ŞİFRELİ YAZIŞMA MEKANİZMASI DEŞİFRE OLDU'


'FETÖ'NÜN ŞİFRELİ YAZIŞMA MEKANİZMASI DEŞİFRE OLDU'
Tarih : 21 Temmuz 2016, 11:17
Puan Ver : 'fetö'nün Şifreli Yazışma Mekanizması Deşifre Oldu'(8/10)5


Bir güvenlik kaynağı BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Fethullah Gülen Cemaati üyeleri olduğunu belirttiği on binlerce kişi arasında yapılan şifreli yazışmaları darbe girişiminden önce tespit ettiklerini söyledi. Güvenlik kaynağı, "Bu uzun süreli bir çalışma. Paralel devlet yapılanmasının gizli muhaberesini yürüttüğü bir gizli mekanizmayı ortaya çıkardık," diye konuştu.



Aynı kişi, bu şifreli mesajlaşmalarda yer alan 40 bin kişinin isimleri, telefon numaraları ve TC kimlik numaralarının tespit edildiğini belirtti.



Bu bilgilerin Genelkurmay ve Emniyet'teki istihbarat birimlerine iletildiğini söyleyen yetkili, darbe girişiminde bulunanların "deşifre olduklarını" fark etmelerinin ardından planladıklarından daha erken harekete geçmeye karar vermiş olabileceklerini savundu.








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