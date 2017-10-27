FETÖ'NÜN SAHİL GÜVENLİK DAVASINDA KARAR ÇIKTI! ESKİ KOMUTANA MÜEBBET
FETÖ'nün Sahil Güvenlik Komutanlığı davasında, eski komutan Hakan Üstem'e ve 24 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen ve 28 kişinin yargılandığı davada, ikisi ağırlaştırılmış olmak üzere 25 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 3'ünün beraat ettiği davada, eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem müebbet hapisle cezalandırıldı.
MAHKEMEDEKİ SON SÖZLERİ
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülen davanın karar duruşmasında sanıklara son sözleri soruldu. Son sözü sorulan eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem, "Mart ayından beri huzurunuzda neler olduğunu anlatmaya çalıştık. O aksam sorumlu bir kişi olarak, komutan olarak, ne olduğunu bilmeden birliğime gittim. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Söz alan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini istedi.
3 KİŞİYE TAHLİYE
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin görülen ve 28 kişinin yargılandığı davada, ikisi ağırlaştırılmış olmak üzere 25 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 3'ünün beraat ettiği davada, eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem müebbet hapisle cezalandırıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
- New York'taki Patlama Anı Kamerada!
- Yıldırım: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aramaya Cesaret Edemedi
- Tartıştığı Karısını Başına 4 El Ateş Ederek Öldürdü, Çocukları Ağabeyine Bırakıp Polisi Bekledi
- Kılıçdaroğlu: Haram Lokma Yiyen Belediye Başkanını Yaşatmam!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
- Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
- Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
- Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
- Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar