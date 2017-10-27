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FETÖ'nün sahil güvenlik davasında karar çıktı! Eski komutana müebbet

FETÖ'NÜN SAHİL GÜVENLİK DAVASINDA KARAR ÇIKTI! ESKİ KOMUTANA MÜEBBET

FETÖ'nün Sahil Güvenlik Komutanlığı davasında, eski komutan Hakan Üstem'e ve 24 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Tarih : 27 Ekim 2017, 17:00
Puan Ver : Fetö'nün Sahil Güvenlik Davasında Karar Çıktı! Eski Komutana Müebbet(8/10)4

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen ve 28 kişinin yargılandığı davada, ikisi ağırlaştırılmış olmak üzere 25 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 3'ünün beraat ettiği davada, eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem müebbet hapisle cezalandırıldı.

MAHKEMEDEKİ SON SÖZLERİ

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülen davanın karar duruşmasında sanıklara son sözleri soruldu. Son sözü sorulan eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem, "Mart ayından beri huzurunuzda neler olduğunu anlatmaya çalıştık. O aksam sorumlu bir kişi olarak, komutan olarak, ne olduğunu bilmeden birliğime gittim. Suçsuzum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Söz alan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, tahliyelerini istedi.

3 KİŞİYE TAHLİYE

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin görülen ve 28 kişinin yargılandığı davada, ikisi ağırlaştırılmış olmak üzere 25 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Sanıklardan 3'ünün beraat ettiği davada, eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem müebbet hapisle cezalandırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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