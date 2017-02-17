Chp: Diyebiliyorsanız Konuşurken Ak Parti Deyin
Müjde! 60 Bin Memur Alınacak
15 Günde 1.520 Konut Satıldı
Sokakta Sözlü Tacize 4 Bin Euro Ceza
Tuba Ünsal Da İçerde Dizisine Katıldı
Fetö'nün Sağlık Yapılanmasına Operasyon
Çanakkale'de Facia! 13 Aylık Bebek Yandı
Şizofreni Tedavisinde Çok Etkili!
İrem Derici, 'vur Bana' Dedi, Oldu!
Almanya'da Alarm! Zehirli Gaz Çevreye Yayıldı
Merkez'in Döviz Rezervleri Arttı
İzmir'de Adliye Saldırısında Keşif Yaptığı Belirlenen Kadın Aranıyor
9 Cinayetin Sanığı İfadesiyle Herkesi Şoke Etti!
Ak Partili Vekil Evet Diyeceğim Dedi, Chp'liler Alkışladı
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a Kötü Haber
Trabzon Kar Altında Çalıştı
Kılıçdaroğlu, İsrail Büyükelçisi Naeh İle Görüştü
Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu
Yunanistan, F-35 Savaş Uçağı Siparişi Verdi
Yazıcıoğlu Olayındaki Kilit İsim Bylock'tan Yargılanıyor

fetö'nün sağlık yapılanmasına operasyon

FETÖ'NÜN SAĞLIK YAPILANMASINA OPERASYON

Adana merkezli 4 ilde FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 17 Şubat 2017, 09:36
Puan Ver : Fetö'nün Sağlık Yapılanmasına Operasyon(8/10)8


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasın'nın (FETÖ/PDY) Adana sağlık yapılanmasına yönelik olarak bugün şafak vakti Adana merkezli Mersin, Adıyaman ve Tokat'ta operasyon başlattı.



Eş zamanlı olarak 14 adrese giren polisler 11 şahsı yakaladı. Polis 3 şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yakalanan şahıslar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlıların yaklaşık 14 gün sorgulanması bekleniyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fetö  Nün  Sağlık  Yapılanmasına  Operasyon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER