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fetö'nün sağlık yapılanmasına bir darbe daha

FETÖ'NÜN SAĞLIK YAPILANMASINA BİR DARBE DAHA

Adana merkezli 3 ilde FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 24 gözaltı

Tarih : 29 Eylül 2016, 11:48
Puan Ver : Fetö'nün Sağlık Yapılanmasına Bir Darbe Daha(0/10)


Adana merkezli 3 ilde Fatullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sağlık kolu olduğu belirtilen 'Küresel Doktorlar Derneği' üyelerine yönelik operasyonda aralarında doktor, diş hekimi ve ezacıların bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.



32 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Adana merkezli Mersin, Şanlıurfa ile Kilis'te FETÖ/PDY'nin sağlıktaki uzantısı ve eski adı Sağlık Mensupları Derneği (SAMEDER) olan Küresel Doktorlar Derneği üyelerine yönelik bu sabah erken saatlerde 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisler, aralarında doktor, diş hekimi ve eczacıların bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.








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