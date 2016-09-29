

Adana merkezli 3 ilde Fatullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sağlık kolu olduğu belirtilen 'Küresel Doktorlar Derneği' üyelerine yönelik operasyonda aralarında doktor, diş hekimi ve ezacıların bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.







32 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON







Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Adana merkezli Mersin, Şanlıurfa ile Kilis'te FETÖ/PDY'nin sağlıktaki uzantısı ve eski adı Sağlık Mensupları Derneği (SAMEDER) olan Küresel Doktorlar Derneği üyelerine yönelik bu sabah erken saatlerde 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisler, aralarında doktor, diş hekimi ve eczacıların bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.