

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma tahkikatı İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verildi. Araştırmalarda Kartal ve Maltepe Cezaevlerinde görevli ceza infaz memurları ve psikologlarla ilgili araştırma yapıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla operasyon başlatan ekipler, şüphelilerden, 8 kadın psikolog ve 30 infaz koruma memurunu gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında FETÖ üyesi olmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.