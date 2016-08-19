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FETÖ'NÜN PSİKOLOG VE GARDİYANLARI GÖZALTINDA


FETÖ'NÜN PSİKOLOG VE GARDİYANLARI GÖZALTINDA
Tarih : 19 Ağustos 2016, 15:20
Puan Ver : Fetö'nün Psikolog Ve Gardiyanları Gözaltında(0/10)


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca FETÖ'nün cezaevi yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma tahkikatı İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verildi. Araştırmalarda Kartal ve Maltepe Cezaevlerinde görevli ceza infaz memurları ve psikologlarla ilgili araştırma yapıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla operasyon başlatan ekipler, şüphelilerden, 8 kadın psikolog ve  30 infaz koruma memurunu gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında FETÖ üyesi olmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.








Etiketler: Fetö  Nün  Psikolog  Ve  Gardiyanları  Gözaltında    haber

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