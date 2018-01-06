FETÖ'nün para kasası olduğu ileri sürülen ve sağlık sorunları gerekçesiyle ev hapsi şartı ile tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen iş adamı Cahit Nakıboğlu, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olduğu öne sürülen Naksan Holding'le ilgili davada, dün sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi koşuluyla tahliye edilen eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLDU

Nakıboğlu'nun, 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edilmesinin ardından savcı, karara itirazda bulundu. Başvuruyu değerlendiren 10. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı yerinde bularak Nakıboğlu'nun yakalanmasına hükmetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Nakıboğlu, 10. Ağır Ceza Mahkemesinde verdiği ifadede, 40 çeşit ilaç kullandığını ve 2 kez kalp ameliyatı olduğunu söyledi. Ciddi sağlık sorunları bulunduğunu ifade eden Nakıboğlu, "Kendi kendime bakacak durumda değilim. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli somut delillerin bulunması nedeniyle tutuklanmasını talep etti.

SAVUNMA SIRASINDA FENALAŞTI

Avukatının savunması sırasında fenalaşan Nakıboğlu, 112 Acil Servis ekibince polis eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın delil durumunu göz önünde bulundurarak tutuklanmasına karar verdi.

9. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütü yönetme, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, FETÖ'nün "para kasası" olduğu iddia edilen Naksan Holding'in eski yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Cahit ve oğlu Taner Nakıboğlu'nun aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında dava açılmıştı.

DÜN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme, dün avukatlarının başvurusu üzerine Cahit Nakıboğlu'nun sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak ev hapsi koşuluyla tahliyesine karar vermişti.

Nakıboğlu'nın avukatları, aldığı rapor ile 9. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, tahliyesini talep etti. Nakıboğlu'nun raporu, mahkeme heyeti tarafından değerlendirilerek, cezaevi koşullarında kalmasının sağlığı açısından risk teşkil ettiğine karar vermişti.

Kaynak: haberinburada