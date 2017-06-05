FETÖ'NÜN MYANMAR İMAMI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Myanmar imamı" olduğu tespit edilen Muhammet Furkan Sökmen, Hatay'da adliyeye sevk edildi.
Myanmar'dan geçen günlerde sınır dışı edildikten sonra THY'ye ait uçakla Atatürk Havalimanı'na getirilen ve buradan Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince alınarak Hatay'a götürülen Sökmen'in emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Sökmen, emniyetteki işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar