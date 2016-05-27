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FETÖ'NÜN MÜTEVELLİ HEYETİNE DARBE!


FETÖ'NÜN MÜTEVELLİ HEYETİNE DARBE!
Tarih : 27 Mayıs 2016, 10:15
Puan Ver : Fetö'nün Mütevelli Heyetine Darbe!(10/10)7


Balıkesir'de FETÖ/PDY örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

 

Star muhabirinin edindiği bilgiye göre Balıkesir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Balıkesir, İzmir ve Çanakkale'de eş zamanlı olarak 16 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

 

Opresyonda polis ekipleri FETÖ/PDY örgütünün mütevelli heyetinde oldukları, örgüte yasadışı yollarla finans sağladıkları belirlenen 14 kişiyi gözaltına aldı.

 

Gözaltına alınan ve işadamları olduğu bildirilen 14 kişi sorgulanmak üzere terörle mücadele şubesine getirildi.








Etiketler: Fetö  Nün  Mütevelli  Heyetine  Darbe    haber

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