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FETÖ'nün Menfez Paşası'nın Oğlu: Üs Komutanını ABD'lilere Ait Bir Binaya Bıraktım

FETÖ'NÜN MENFEZ PAŞASI'NIN OĞLU: ÜS KOMUTANINI ABD'LİLERE AİT BİR BİNAYA BIRAKTIM

FETÖ'nün 15 Temmuz'da, Akıncı Üssü'ndeki eylemlerine ilişkin 473 sanığın yargılandığı davaya, savunmalarla devam edildi. Eski uzman çavuş Muhammet Emrah Kuzu'nun sözleri duruşmaya damga vurdu.

Tarih : 07 Mart 2018, 16:20
Puan Ver : Fetö'nün Menfez Paşası'nın Oğlu: Üs Komutanını Abd'lilere Ait Bir Binaya Bıraktım(6/10)2

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya şehit yakınları ve gaziler ile taraf avukatları katıldı.

"ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRDİ, GÜVENLİKTE SIKINTI OLMAZ DİYE DÜŞÜNDÜK"

FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu'nun Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı Güvenlik Taburu'nda görevli oğlu eski uzman çavuş Muhammet Emrah Kuzu, savunmasını yaptı.

Kuzu, 15 Temmuz'da normal mesaisinin ardından akşam saatlerinde arkadaşının evinde olduğunu, oturdukları sırada 23.00 civarı zaman zaman korumalığını yaptığı, misafirlerini karşıladığı üs komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın makam telefonundan arayıp çağırdığını söyledi.

Üstünü değiştirip komutanın odasına çıktığını, onun da silahını alıp karargah önünde beklemesini emrettiğini anlatan Kuzu, Van'ın yanına giderken de üs nöbetçi amiri Osman Erdem'in Güvenlik Tabur Komutan Vekili yüzbaşı Mustafa Karamanoğlu ile geldiğini ve "Komutanın yanına gidiyorsan biz de buradayız. Emirlerine hazırız" demesini söylediklerini aktardı.

Kuzu, yüzbaşı Karamanoğlu'nun nöbeti olmamasına rağmen üstünü değiştirip geldiğini, bu yüzden güvenlikle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündüğünü savundu.

"KOMUTAN GEÇİŞTİRDİ"

Osman Erdem'in de kırmızı alarm durumuna geçildiğini belirttiğini ifade eden Kuzu, karargah önünde beklerken Karamanoğlu ve Erdem'in bir zarfla geldiklerini söyledi. Kuzu, "Zarfı açıp baktılar. Karamanoğlu güler bir yüzle Osman Erdem'e 'Bak bakalım Hatay'ınki kim?' diye sordu. 'Komutanım ne oldu?' diye sordum. Karamanoğlu 'Yok bir şey' diye geçiştirdi. Kağıtla üs komutanının odasına girdiler." dedi.

Gece üs komutanının odasına gelen sivil kıyafetli iki kişiyi odaya çıkardığını, bu iki kişinin komutanla görüşüp çıktıklarını belirten Kuzu, bir süre sonra nizamiyeden silah sesi geldiğini ifade etti.

ÜS KOMUTANINI ABD'LİLERE AİT BİNAYA GÖTÜRMÜŞ

Kuzu, bir ara üs komutanını filoya götürdüğünü, bu sırada tam teçhizatlı uzman çavuşların nizamiyeye gittiğini dile getirerek, üs komutanını daha sonra ABD'lilere ait bir binaya bıraktığını kaydetti.

Üs komutanını bıraktıktan bir süre sonra harekat komutanı Erhan Gazioğlu'nun da binaya girdiğini ve 10-15 dakika sonra çıktıklarını anlatan Kuzu, tekrar karargaha döndüklerini söyledi.

Kuzu, karargah önünde beklerken bazı komutanların yanı sıra savcı ve emniyet ekiplerinin de geldiğini ifade ederek, sonra da birlikte çıkıp gittiklerini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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