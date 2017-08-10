FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASINA OPERASYON!
FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik operasyonda, ByLock kullandığı tespit edilen 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
35 GÖZALTI KARARI VAR
Fetullahçı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin bu sabah bir operasyon daha başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock kullanıcısı 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüphelilerin adreslerinde arama yapılıyor.
Kaynak: haberinburada
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