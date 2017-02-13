

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) medya yapılanmasına ilişkin yürütülen ve aralarında Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni' hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 25'i tutuklu 29 sanık hakkında hazırlanan iddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Murat Çağlak tarafından, terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame üzerinde İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi tamamlandı. Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulünü kararlaştırdı.







Heyet ayrıca, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şüpheliler, 27-31 Mart'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim karşısına çıkacak.







kaynak:milliyet