Fetö'nün Medya Yapılanması Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi!
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FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ!


FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ!
Tarih : 13 Şubat 2017, 14:58
Puan Ver : Fetö'nün Medya Yapılanması Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi!(8/10)10


İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanmasının (FETÖ/PDY)  medya yapılanmasına ilişkin yürütülen ve aralarında  Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk  Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni' hesabının kurucusu olduğu tespit  edilen Said Sefa'nın da bulunduğu 25'i tutuklu 29 sanık hakkında hazırlanan  iddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  savcılarından Murat Çağlak tarafından, terör örgütünün medya yapılanmasına  ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame üzerinde İstanbul  25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi tamamlandı. Mahkeme heyeti, iddianamenin  kabulünü kararlaştırdı.



Heyet ayrıca, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar  verdi. Şüpheliler, 27-31 Mart'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda hakim  karşısına çıkacak.



 



kaynak:milliyet








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