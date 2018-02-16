FETÖ'NÜN MEDYA DAVASINDA KARAR ÇIKTI! ALTANLAR VE ILICAK'A MÜEBBET
FETÖ'nün medya yapılanması davasında, gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar çıktı. Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Kaynak: haberinburada
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