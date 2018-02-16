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FETÖ'nün medya davasında karar çıktı! Altanlar ve Ilıcak'a müebbet

FETÖ'NÜN MEDYA DAVASINDA KARAR ÇIKTI! ALTANLAR VE ILICAK'A MÜEBBET

FETÖ'nün medya yapılanması davasında, gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Tarih : 16 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : Fetö'nün Medya Davasında Karar Çıktı! Altanlar Ve Ilıcak'a Müebbet(8/10)4

FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar çıktı. Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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