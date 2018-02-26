Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğuna Saldırı Düzenlendi
Altın, Yükselişe Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum
Uygur Kardeşlerle Tanımıştık! Cezayirlilerin Kahramanlık Öyküsü: Abdülkadir
Sofra/Compass Group Türkiye, 6 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak
Papua Yeni Gine'deki 7,5'lik Deprem, Dağları Yerinden Oynattı
Zorlu Holding İle Çinli Gsr Capital, Otomobil Bataryası Üretecek
Kafe Sahipleri Belediyenin 'tente' Kararını Protesto Etti
31 Yaşındaki Boksör, Kazandığı Maçtan Sonra Hayatını Kaybetti
Mersinli Bitcoin Yatırımcısının, 500 Bin Tl'lik Bitcoin'leri İstanbul'dan Çalındı
Ferrari 488 Pista Gün Yüzüne Ne Zaman Çıkıyor ?
Ikyb'nin Yurt Dışı Uçuş Yasağı 3 Ay Daha Uzatıldı
Trabzonspor'un Borcu 11 Yılda 20 Kat Arttı
Ptt'de Yeni Hizmet! Artık Barkod Okutulup Kargo Alınabilecek
Gıda Fiyatlarını Düşürmek İçin 30 Aşamalı Plan Geliyor
Kadıköy'de 4 Minibüsçü, Motosikletli Çifti Yerde Tekmeleyerek Feci Şeklide Dövdü
Boko Haram'ın Kaçırdığı 110 Kız Öğrenci Aranıyor
Afrin Operasyonunun 38. Gününde Tsk Duyurdu: 2001 Terörist Öldürüldü
Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinin Bilet Fiyatları Belli Oldu
Polisin Kurtardığı 14 Yaşındaki Çocuk Gelinin Annesi De Küçük Yaşta Evlenmiş
Dolce & Gabbana, Çantalarını Mankenlerle Değil, Drone'lerle Tanıttı

FETÖ'nün Mahrem İmamlarıyla Ankesörlü Telefondan Konuşan 42 Asker Tutuklandı

FETÖ'NÜN MAHREM İMAMLARIYLA ANKESÖRLÜ TELEFONDAN KONUŞAN 42 ASKER TUTUKLANDI

FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları için gözaltına alınan askerlerden 42'si tutuklandı.

Tarih : 26 Şubat 2018, 13:20
Puan Ver : Fetö'nün Mahrem İmamlarıyla Ankesörlü Telefondan Konuşan 42 Asker Tutuklandı(7/10)3

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen ve terör örgütünün TSK içindeki kripto üyeleri oldukları iddiasıyla gözaltı alınan askerlerden 42'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 74 şüphelinin emniyetteki işlemeleri devam ederken diğer 48 şüphelinin aranması ise sürüyor.

106'SI MUVAZZAF 170 ASKER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul dahil olmak üzere 38 farklı ilde aynı anda operasyon başlatılmış, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Kara, Hava, Deniz ve Jandarma Genel Komutanlıkları'nda farklı rütbelerde görevli 106'sı muvazzaf, 10'u emekli, 44'ü ihraç, 3'ü istifa 7'si ise ilişiği kesilen öğrenci asker olmak üzere 170 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. 122 şüpheli gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BYLOCK YERİNE ANKESÖRLÜ TELEFON

Soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları iddia edilen söz konusu şüphelilerin deşifre olmamak adına örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullanmadıkları bunun yerine ankesörlü telefonlardan iletişime geçtikleri iddia edildi.

TALİMATLARI ÖRGÜT 'ABİ'LERİNDEN ANKESÖRLÜ TELEFONDAN ALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Yapılan incelemelerde askeri personellerden sorumlu olan ve örgütsel olarak "abi-imam" tabir edilen yönetici düzeyindeki kişilerin kamuya açık market, büfe, lokanta gibi işletmelerde bulunan bulunan sabit (kontörlü) hatları kullanarak sorumlusu olduğu "öğrenci" tabir edilen askeri personellere talimat vermek veya örgütsel toplantıya çağırmak amacıyla aradığı, aramanın tek yönlü olduğu, sadece sorumlu şahsın arama yaptığı ifade edildi.

EN ÇOK ARAMA YAPILAN ANKESÖRLÜ TELEFON ÜSKÜDAR KISIKLI'DAN

İstanbul'da bu amaçla Üsküdar Kısıklı'da bulunan bir iş yerindeki hattan 264 askeri personelle irtibat kurulduğu, bu kişilerden 94'ü hakkında darbe girişimine katıldıkları veya örgütsel faaliyet yürüttükleri için daha önceden işlem yapıldığı kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fetö  Nün  Mahrem  İmamlarıyla  Ankesörlü  Telefondan  Konuşan  42  Asker  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER