Freni Boşayan Kamyonet Okul Duvarına Çarptı: 7 Yaralı
Alfa'nın Marka İmajı Maserati'ye Yaklaştı
Omega-3 Ve D Vitamini Eksiliği Olanlar Dikkat!
Tunceli'de Operasyona Çıkan Askerlere Ateş Açıldı: 1 Asker Yaralı
Kriptosu Çözülen Bylock Yazışmaları Mahkemelere Gönderildi
Sgk 4 Ana Alanda Güçlü Bir Şekilde Çalışıyor
Thy Yasağa Rağmen Yolcu Sayısını Yüzde 2.5 Artırdı
Beykoz'da Moloz Yüklü Kamyon Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 8 Yaralı
Trump'a 10 Bin İsrail Polisiyle Koruma
Mavi Jeans Hisselerini Halka Arz Ediyor
Kamuya 60 Bin Personel Alınacak!
Turkcell Ve Huawei'den Yerli Üretim İmzası
Bunu Yapanlardan Toki Evleri Geri Alındı
Konut Fiyatlarında En Çok Artış Bursa'da
Galatasaray'ın Borcu 2 Milyar 391 Milyon Lira
Serhat Akın-İlhan Mansız Tartışması İçin Flaş İddia!
Millilerimiz Belarus'ta En İyi Çıkışı Yaptı
Chp'de Böke'nin Koltuğuna Atanan İsim Belli Oldu
Başbakan Yıldırım Son Kez Ak Parti Grubuna Hitap Edecek
Putin: Suriyeli Kürtlere Silah Vermeyeceğiz

fetö'nün 'mahrem imamı' emniyet yapılanmasını anlattı

FETÖ'NÜN 'MAHREM İMAMI' EMNİYET YAPILANMASINI ANLATTI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski öğretmen, örgütün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasını deşifre eden bilgiler verdi.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 15:16
Puan Ver : Fetö'nün 'mahrem İmamı' Emniyet Yapılanmasını Anlattı(10/10)10


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonun İzmir ayağında gözaltına alınan 92 şüpheliden 88'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İtirafçı olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan örgütün sözde polis memuru sorumlularından eski öğretmen M.K, FETÖ'nün emniyet teşkilatı yapılanmasının deşifre ve tespitine yönelik çalışmalarda önemli bilgiler paylaştı.



Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında da şüpheli olarak ifade verdiğini belirten M.K, örgütle lise ve üniversite yıllarında bağlantı kurduğunu belirtti.



M.K, üniversite 2. sınıftayken örgüt evinde kaldığını vurgulayarak, bu süreçte, Erzincan Polis Okulunda okuyan polis öğrencilerle aktif bir şekilde alakalı olduğunu aktardı.



İrtibat kurdukları polis adaylarıyla örgütün verdiği farklı bir GSM hattı üzerinden iletişime geçtiklerini belirten M.K, öğrencilere ve onlardan sorumlu her örgüt mensubuna tedbir amaçlı kod isim verildiğini söyledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fetö  Nün    Mahrem  İmamı    Emniyet  Yapılanmasını  Anlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER