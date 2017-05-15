Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski öğretmen, örgütün emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasını deşifre eden bilgiler verdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonun İzmir ayağında gözaltına alınan 92 şüpheliden 88'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İtirafçı olduğu için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan örgütün sözde polis memuru sorumlularından eski öğretmen M.K, FETÖ'nün emniyet teşkilatı yapılanmasının deşifre ve tespitine yönelik çalışmalarda önemli bilgiler paylaştı.



Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında da şüpheli olarak ifade verdiğini belirten M.K, örgütle lise ve üniversite yıllarında bağlantı kurduğunu belirtti.



M.K, üniversite 2. sınıftayken örgüt evinde kaldığını vurgulayarak, bu süreçte, Erzincan Polis Okulunda okuyan polis öğrencilerle aktif bir şekilde alakalı olduğunu aktardı.



İrtibat kurdukları polis adaylarıyla örgütün verdiği farklı bir GSM hattı üzerinden iletişime geçtiklerini belirten M.K, öğrencilere ve onlardan sorumlu her örgüt mensubuna tedbir amaçlı kod isim verildiğini söyledi.







kaynak:sabah