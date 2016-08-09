O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

FETÖ'NÜN KRİTİK İSMİ TUTUKLANDI!


FETÖ'NÜN KRİTİK İSMİ TUTUKLANDI!
Tarih : 09 Ağustos 2016, 11:21
Puan Ver : Fetö'nün Kritik İsmi Tutuklandı!(0/10)






Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün, darbe girişimi sonrası FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddia edilen firmalara yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında işadamı İ.H.G., 4 gün önce gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından bu akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen İ.H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İ.H.G.'nin sahibi olduğu yemek fabrikasının FETÖ soruşturması kapsamında incelenen firmaların büyük çoğunluğuna personel yemeği verdiği ve örgüte destek sağladığı iddia edildi.



 








Etiketler: Fetö  Nün  Kritik  İsmi  Tutuklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER