









Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nün, darbe girişimi sonrası FETÖ'ye finansal destek sağladığı iddia edilen firmalara yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında işadamı İ.H.G., 4 gün önce gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından bu akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen İ.H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.







İ.H.G.'nin sahibi olduğu yemek fabrikasının FETÖ soruşturması kapsamında incelenen firmaların büyük çoğunluğuna personel yemeği verdiği ve örgüte destek sağladığı iddia edildi.







