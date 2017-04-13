

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri daha önce meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan bir grup FETÖ/PDY üyesinin kaçak yollarla ilçeden Yunanistan'ın Rodos Adasına geçmeyi planladıklarını öğrenip takip başlattı.



Otomobille ormanlık alana giden grup buradan Rodos'tan gelecek özel bir tekneyi beklemeye başladı. Grubun İçmeler kırsalında olduğunu öğrenen polis operasyon için düğmeye bastı. Karşısında polisi gören FETÖ üyeleri otomobille kaçmak isterken polis otosuna çarptı.



Kısa bir kovalamanın ardından İran uyruklu Hadi M. (36) ve HASAN K. (41) adlı 2 organizatör ile FETÖ/PDY'den aranan Meryem Ç. (36), Levent Ç. (40), Filiz Ö. (46), Mustafa A. (57), Selahattin Ş. (29), Aziz T. (35), Zekeriya T. (51) ile yanlarında bulunan Filiz Ö.'nün oğlu Mehmet Emin Ö. (13) kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sorgu için emniyete götürüldü.







kaynak:milliyet