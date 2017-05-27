FETÖ'NÜN KALESİ, KURŞUNA DAYANIKLI ATEŞ...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ-PDY) gizli toplantılarının yapıldığı belirlenen Altunizade FEM Dersanesi binasında yapılan incelemeler, yeni detayları ortaya çıkardı.
GÜLEN ABD'YE GİTMEDEN ÖNCE KULLANMIŞ
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'ya gidişinden önce kullandığı çatı katının metal zırhla kaplandığı, camların kurşun geçirmez olduğu ve duvarların ise kurşuna karşı dayanıklı ateş tuğlasından inşa edildiği ortaya çıktı.
GİZLİ TOPLANTILAR BURADA YAPILIYORDU
FETÖ'nün en gizli toplantılarının yapıldığı Altunizade FEM Dershanesi binası, yapılan incelemelerin ardından Maarif Vakfı'na devredildi. Binada yapılan incelemeler, FETÖ merkezinin adeta bir gizli servis ofisi gibi donatıldığını ortaya çıkardı.
TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN KULLANDIĞI ÇATI KATI METAL ZIRH İLE KAPLANMIŞ
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Amerika'ya gidişinden önce kullandığı binanın çatı katının duvarlarının metal zırh ile kaplandığı ortaya çıktı. Çatı katının camları kurşun geçirmez olarak tasarlanırken, duvarlarda da beton yapının üzerine mermiye dayanıklı ateş tuğlasının kullanıldığı tespit edildi.
kaynak:sabah
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