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FETÖ'NÜN KADIN YAPILANMASINA OPERASYON! GÖZALTINDAKİ TEK ERKEK....


FETÖ'NÜN KADIN YAPILANMASINA OPERASYON! GÖZALTINDAKİ TEK ERKEK....
Tarih : 05 Mayıs 2017, 14:45
Puan Ver : Fetö'nün Kadın Yapılanmasına Operasyon! Gözaltındaki Tek Erkek....(10/10)7






İzmir merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütte "abla" olarak nitelenen 53 kadın ile Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli bir üsteğmen gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik soruşturması kapsamında "İzmir il ablaları" oldukları ve kadın yapılanmasında görev aldıkları tespit edilen 71 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 54 zanlı yakalandı. Jandarma ekipleri, Güzelyalı semtinde "mütevelli üyesi" olduğu iddia edilen S.Ö'nün evinde yaptığı aramada, örgüte aidiyetliği gösteren aralarında çok sayıda F serisi bulunan 48 adet 1 Amerikan Doları ele geçirdi.



Gözaltına alınanlar arasında tek erkek şüphelinin ise Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında üsteğmen rütbesiyle görev yaptığı belirtildi.

 



 



kaynak:sabah








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