FETÖ'NÜN JANDARMA YAPILANMASINA OPERASYON: 12 GÖZALTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik toplam 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Biri bölge sorumlusu düzeyinde cemaat abisi, 11'i de jandarma personeli olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato koordinesinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Berkant Karakaya FETÖ/PDY'nin (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) jandarma yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. Savcı Karakaya çeşitli tanık ifadelerinden yola çıkarak FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 12 zanlının kimliğini belirledi.
kaynak:sabah
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