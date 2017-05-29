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FETÖ'NÜN İSTANBUL ANA DAVASI BUGÜN BAŞLIYOR


FETÖ'NÜN İSTANBUL ANA DAVASI BUGÜN BAŞLIYOR
Tarih : 29 Mayıs 2017, 09:11
Puan Ver : Fetö'nün İstanbul Ana Davası Bugün Başlıyor(8/10)5


 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 1 numaralı sanık olduğu, 6'sı general, 15'i tutuklu 24 sanık hakkında açılan İstanbul 15 Temmuz darbe ana davasının ilk duruşması, Silivri'deki duruşma salonunda yapılacak. Duruşma, 5 gün kesintisiz olarak devam edecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, duruşma savcısı olarak kürsüde yer alacak. Daha önceki davalarda, 9 ayrı başsavcı vekili görevlendirilmişti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; Hazırlanan 351 sayfalık iddianamede, İstanbul genelinde şehit edilen 89 kişinin isim 'maktul' sıfatıyla yer aldı. Darbe girişimi sırasında kaçırılmaya teşebbüs edilen 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu, Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in de aralarında bulunduğu isimler müşteki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı 89 kişi ile TBMM Başkanlığı, 65. Hükümet, Ak Parti İl Başkanlığı gibi kurumlar da "suçtan zarar görenler" sıfatıyla yer alıyor.



 



kaynak:habertürk








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