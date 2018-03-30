Fetö'nün İş Dünyası Davasında, 6 Tuskon Üyesi Tahliye Edildi
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FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI DAVASINDA, 6 TUSKON ÜYESİ TAHLİYE EDİLDİ


FETÖ'nün iş dünyası davasında, 6 TUSKON üyesi tahliye edildi
Tarih : 30 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : Fetö'nün İş Dünyası Davasında, 6 Tuskon Üyesi Tahliye Edildi(5/10)1

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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