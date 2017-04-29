FETÖ'NÜN İMAMLARINDAN HİZBULLAH TİPİ LİSTELEME!
FETÖ'nün ‘emniyet imamı'ndan ele geçirilen dijital veride, polislere yönelik yapılan fişleme listesinin terör örgütü Hizbullah'ın ‘militan kazanma ve kullanma' yöntemiyle hazırlandığı belirlendi
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen ve 4 bini aşkın kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanan FETÖ'nün ‘emniyet imamı'ndan çıkan dijital verideki listelere dayanılarak FETÖ'nün 5 bin emniyet imamı deşifre edilmişti.
FİŞLEME BİLGİLERİNİ 5 BİN İMAM TOPLADI
FETÖ'nün emniyetteki başimamından ele geçirilen verilerde, emniyet teşkilatındaki 180 bin polisin 3 kategoriyle fişlendiği belirlenmişti. Soruşturma süresince ortaya çıkan yeni gelişmelere göre, söz konusu liste oluşturulurken emniyet teşkilatından sorumlu başimamın talimatıyla 5 bin emniyet imamı, örgüt üyesi polis müdürleriyle temasa geçti. Müdürler, tüm personelle ilgili özel bilgileri ve kendi kanaatlerini imamlara aktardı. Hazırlanan liste, örgüte yeni katmayı planladıkları polisler de dahil edilerek başimam aracılığıyla FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'e bildirildi.
kaynak:habertürk
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