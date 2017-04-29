

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen ve 4 bini aşkın kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanan FETÖ'nün ‘emniyet imamı'ndan çıkan dijital verideki listelere dayanılarak FETÖ'nün 5 bin emniyet imamı deşifre edilmişti.







FİŞLEME BİLGİLERİNİ 5 BİN İMAM TOPLADI







FETÖ'nün emniyetteki başimamından ele geçirilen verilerde, emniyet teşkilatındaki 180 bin polisin 3 kategoriyle fişlendiği belirlenmişti. Soruşturma süresince ortaya çıkan yeni gelişmelere göre, söz konusu liste oluşturulurken emniyet teşkilatından sorumlu başimamın talimatıyla 5 bin emniyet imamı, örgüt üyesi polis müdürleriyle temasa geçti. Müdürler, tüm personelle ilgili özel bilgileri ve kendi kanaatlerini imamlara aktardı. Hazırlanan liste, örgüte yeni katmayı planladıkları polisler de dahil edilerek başimam aracılığıyla FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'e bildirildi.







kaynak:habertürk