Fetö'nün İl Sorumlularına Operasyon: 13 Gözaltı
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FETÖ'NÜN İL SORUMLULARINA OPERASYON: 13 GÖZALTI


FETÖ'NÜN İL SORUMLULARINA OPERASYON: 13 GÖZALTI
Tarih : 22 Mayıs 2017, 13:09
Puan Ver : Fetö'nün İl Sorumlularına Operasyon: 13 Gözaltı(5/10)3


Mersin merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 38 kişiden örgütün sorumlu düzeyindeki 13 şüpheli gözaltına alındı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca yapılan hain kalkışma teşebbüsü ile anayasal düzeni değiştirmek ve bu terör örgütüne üyelik suçlarından, örgüte yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt içerisinde sorumlu il imamı, büyük bölge sorumlusu, küçük bölge sorumlusu, yurt sorumlusu, eğitim danışmanı, Fetö kurumları sorumlusu, bölge talebe sorumlusu, gazete sorumlusu, sohbet ve ünite sorumlusu düzeylerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



 



kaynak:yenişafak








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