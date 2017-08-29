FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hız kazanan operasyonlar sonucunda büyük darbe yemesinin ardandan 'abi' diye hitap ettikleri kişilere mali hasar durumlarını tespit ederek rapor halinde gönderdikleri ortaya çıktı. Talimatın ise teröristbaşı Fetullah Gülen'den geldiği öğrenildi. Teröristbaşı, abilerinden kendi sorumlu oldukları kuruluşlardan 'hasar raporu' istemiş. Amacının ise örgütünü ayakta tutmak için kripto uşaklarına maaş göndermek.

İşte alçakların hasar raporları:

HÂLÂ MİLİTANLARA MAAŞ ÖDÜYOR

"NEWWWWW// K.A// "KASIM BEYE NOT" başlıklı abiye gönderilen hasar raporunda çarpıcı detaylar hemen göze çarpıyor. Notun en önemli bölümü ise tutuklu açığa alınan ya da meslekten atılan emniyet mensuplarını içeriyor. Yazıda 'Öğrenci' diye kastedilenlerin 'emniyet mensupları' olduğu belirtiliyor. Bu kişilere FETÖ'nün hâlâ maaş ödemesi yaptığı itiraf ediliyor. Raporda şu anda kasalarında 3 aylık paranın var olduğu bildiriliyor.

TELEFONUM ŞARJDA PATLADI

FETÖ mensubu ihanet raporunda, "Birkaç günlüğüne biraderin çocuklarını ziyarete gitmiştim. Telefonum şarj ederken patladı. O yüzden iletişim sıkıntısı yaşadım. Ankara'ya da gece döndüm. Birader Cevheri Bey ile kalıyordu. Cevheri Bey de bugün ailesiyle yurtdışına çıkacak inşallah. Yeni TANGO ID'im 597355 abi tr12345 ID ile ekledim sizi" diyor.

MASRAFLARI AZALTTIK

Rapor şöyle devam ediyor: "Bizde yeni mali hasar raporu çıkardık. Abi şu an öğrenci olarak, 2 bin 404 kişi ihraç, 2 bin 315 kişi tutuklu, bin 850 kişi gözaltında olan, 5 bin 286 kişi de açıkta olan kişi bulunmaktadır. Öğretmenleri de dâhil ettiğimizde şuan aylık 7 milyon TL aylık giderimiz oluyor. Birde memleketine taşınmasına izin verdiğimiz epey bir arkadaş oldu. Bir defalığına onlara da 4 milyon 280 TL ihtiyaç oluyor. Açıklarda ihraç olursa aylık 17 milyon TL gerekmektedir. Sıkı bir mali heyet kurduk. Masrafları azalttık."

15 BİN KİŞİYE AVUKAT

NEWWWWW// MÜLAHAZALAR// "MALİ HASAR DURUMU" adlı raporda öğrenciler ve öğretmenlerin durumu şöyle anlatılıyor: "İhraç edilen öğrenci sayısı 9 bin 116, açığa alınan öğrenci sayısı bin 885, tutuklu öğrenci sayısı 3 bin 033, maddi takviye edilecek öğrenci sayısı 3 bin 150'dir. İşsiz kalan +ihraç öğretmen sayısı 3 bin 697, tutuklu öğretmen sayısı 375, gaybubet ev sayısı 85, maddi takviye edilecek sivil öğretmen sayısı bin 360, avukat parası verilecek kişi sayısı 15.000 bin." (Kaynak: Akşam)

Kaynak: haberinburada