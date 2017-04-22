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fetö'nün gaybubet evlerine operasyon!

FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON!

Türkiye genelinde bu sabah yapılan FETÖ operasyonunda 42'si İstanbul'da toplam 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının örgütün aranan kişilerini "gaybubet evleri" olarak adlandırılan güvenli evlerde sakladıkları da ileri sürüldü.

Tarih : 22 Nisan 2017, 11:02
Puan Ver : Fetö'nün Gaybubet Evlerine Operasyon!(8/10)10


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün tepe yönetimiyle irtibatı sağladığı ve örgüt içindeki ideolojik fikirleri ürettiği öne sürülen üst düzey yönetici konumundaki 76 kişinin yakalanması için birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.



YAKALANANLAR GAYBUBET EVLERİ'NDEN



Polis helikopteri, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda, FETÖ'nün mahrem hizmetleri olarak bilinen özellikle MİT, emniyet ve askeri kamu kurumları yapılanmalarından sorumlu imamlara talimat verdiği iddia edilen şüphelilerden 42'si İstanbul'da olmak üzere toplam 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının örgütün aranan kişilerini "gaybubet evleri" olarak adlandırılan güvenli evlerde sakladıkları da ileri sürüldü.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Fetö  Nün  Gaybubet  Evlerine  Operasyon    haber

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