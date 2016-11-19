ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla bir süre önce kapatılan ve daha sonra Milli İrade İlkokulu adıyla eğitime başlayan eski 'Özel Samanyolu Ümit İlkokulu'nun müdür odası duvarındaki 2 lamba içerine konulmuş gizli kameralar bulundu.



ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla bir süre önce kapatılan ve daha sonra Milli İrade İlkokulu adıyla eğitime başlayan eski 'Özel Samanyolu Ümit İlkokulu'nun müdür odası duvarındaki 2 lamba içerine konulmuş gizli kameralar bulundu.







Muttalip Orta Mahalle'deki Mili İrade İlkokulu'nda bugün akşam saatlerinde temizlik görevlileri müdür odasının duvarına asılı aplik tipi 2 lambanın içerisinde gizli kameranın olduğunu gördü. Durumun polise bildirilmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kameraların olduğu okul müdürü odasında inceleme yaptı. Lamba içerisindeki kameralar daha sonra sökülerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.







kaynak:milliyet