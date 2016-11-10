FETÖ'NÜN EMNİYET YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMA'DA 42 POLİS TUTUKLANDI
FETÖ'nün şifreli yazışma programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 44 polisten 42'si tutuklandı. Soruşturmada tutuklan polis sayısı 252'ye yükseldi
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) emniyet yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün şifreli yazışma uygulaması "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 44 polisten 42'si, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan tarafından, şifreli yazışma uygulaması 'ByLock'u kullanan emniyet mensuplarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 44 polisin hakimlik işlemleri sona erdi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli 42'i polisin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen 2 polisin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Adli kontrol hükümleri kapsamında, 2 polis hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konuldu.
kaynak:habertürk
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