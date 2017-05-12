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fetö'nün eğitim kurumlarına 12 ilde operasyon

FETÖ'NÜN EĞİTİM KURUMLARINA 12 İLDE OPERASYON

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalışan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 38 şüphelinin yakalanması için 12 ayrı ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

Tarih : 12 Mayıs 2017, 10:42
Puan Ver : Fetö'nün Eğitim Kurumlarına 12 İlde Operasyon(7/10)9


Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan eğitim kurumlarında çalışanlara yönelik FETÖ operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında Bylock kullandıkları, Bank Asya'da hesabı oldukları ve FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile ilişkileri oldukları tespit edilen 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Belirlenen bu isimlerin yakalanması için, Ankara merkezli 11 farklı ilde operasyonların başladığı belirtildi.

 



 



kaynak:sabah








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