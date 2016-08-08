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fetö'nün değil milletin hastanesi

FETÖ'NÜN DEĞİL MİLLETİN HASTANESİ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün hastanelerinde yapılan değişikliklere devam ediliyor. Bursa'da Çekirge Çocuk Hastanesi kapanırken, el konulan Bahar Hastanesi çocuk ağırlıklı olarak Bursa Devlet Hastanesi Osmangazi Ek Binası olarak hizmet vermeye edecek.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 15:44
Puan Ver : Fetö'nün Değil Milletin Hastanesi(0/10)


Bursa'da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sağlık Bakanlığı'na devrolan paralel yapıya bağlı hastaneler en iyi şekilde değerlendiriliyor. Çekirge Çocuk Hastanesi kapanırken, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konulan Bahar Hastanesi, çocuk ağırlıklı olarak Bursa Devlet Hastanesi Osmangazi Ek Binası olarak hizmet verecek.



Uzun yıllar Çekirge semtinde Dörtçelik Çocuk Hastanesi Çekirge Ek Binası olarak hizmet veren hastane önümüzdeki haftadan itibaren Bursa Devlet Hastanesi Osmangazi ek binasında hizmet vermeye devam edecek.



Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada; "Değerli vatandaşlarımız; hastanemize bağlı Çekirge yerleşkemizde verilen sağlık hizmeti 08. 08. 2016 Pazartesi saat 08:00'den itibaren Bursa Devlet Hastanesi Osmangazi Ek Binasında (Osmangazi Metro İstasyonu yanı) verilecektir. Tüm halkımıza duyurulur." denildi.








Etiketler: Fetö  Nün  Değil  Milletin  Hastanesi    haber

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