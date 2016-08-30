FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA
Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 emniyet mensubundan 7'si tutuklandı.
Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 emniyet mensubundan 7'si tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması doğrultusunda gözaltına alınan 16 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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