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fetö'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 emniyet mensubundan 7'si tutuklandı.

Tarih : 30 Ağustos 2016, 09:09
Puan Ver : Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Soruşturma(0/10)


Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 emniyet mensubundan 7'si tutuklandı.



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması doğrultusunda gözaltına alınan 16 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.








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